Фьюри назвал соперника для Дюбуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал лучшего соперника для Даниэля Дюбуа.

По словам британца, его соотечественнику нужно провести реванш с Энтони Джошуа.

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"Если бы я был на месте Дюбуа... Мы с Усиком на вершине дивизиона, боремся за пояса. Единственное большое имя, на котором он мог бы заработать большие деньги в Великобритании, это Эй Джей, поэтому я бы однозначно советовал бы, чтобы Даниэлю провести с ним бой.

Реванш больше нужен Джошуа, потому что он знает, что может заработать на этом большие деньги, и у него есть шанс исправить поражение нокаутом", - сказал Тайсон для Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Напомним, Дюбуа победил Джошуа нокаутом в пятом раунде.

Ранее был назван наиболее вероятный следующий соперник Дюбуа.

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