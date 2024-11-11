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Первый бой Усик - Фьюри показали в виде комикса

Организатор поединка представил яркое творение.
Сегодня, 15:25
Усик одержал победу над Фьюри / Getty Images
Усик одержал победу над Фьюри / Getty Images

Первый бой Александра Усика и Тайсона Фьюри, в котором украинец одержал победу над британцем, став абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона, изобразили в виде комикса.

Об этом сообщил глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

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"Ring Of Fire возвращается в комиксе, который запечатлел каждый напряженный момент боя. Искусство, действие, история - все это здесь. Загрузите копию и познакомьтесь с легендой поближе", - написал он.

Больше страниц комикса у себя в Instagram показал Фьюри.

Напомним, что 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Усик и Фьюри проведут реванш. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одолел британца раздельным решением судей.

Ранее Фьюри назвал ошибки в бою с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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