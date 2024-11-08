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Организатор реванша Усик - Фьюри представил новый яркий постер боя

Украинский и британский боксеры второй раз сойдутся в ринге 21 декабря.
Вчера, 23:59
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем бою встретится в ринге в реванше с экс-обладателем титула в дивизионе Тайсоном Фьюри.

Организатор боксерского шоу, которое возглавит поединок украинца и британца, глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх представил новый постер, посвященный будущему событию.

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"Усик готов защищать свою корону, а Фьюри вернулся, чтобы отомстить. Усик - Фьюри 2 - это вечер, который вы не захотите пропустить", - написал Турки Аль аш-Шейх в Instagram.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее президент Top Rank назвал следующего соперника Фьюри в случае победы над Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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