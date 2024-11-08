"Я жажду мести": Фьюри дерзко обратился к Усику

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от реванша с объединенным чемпионом его весовой категории Александром Усиком.

По словам "Цыганского короля", он жаждет мести и готов пойти на что угодно, ради победы.

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"Я с нетерпением жду этот бой. Тот поединок, который у нас был в мае, это было равное противостояние. Он выиграл раздельным решением, с преимуществом в одно очко. Так что все могло пойти в любую сторону.

У меня внутри огонь горит еще сильнее. Я хочу пройти туда и вернуть свои титулы. Нужно понимать, что я жажду мести", - сказал Фьюри Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Реванш пройдет 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В первом бою Усик одержал победу раздельным решением судей, нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

Ранее Леннокс Льюис назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком.

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