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Без Фьюри и Усика: Уоррен назвал пятерку величайших боксеров в истории

Известный промоутер составил свой список лучших.
Сегодня, 14:50
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен назвал пятерку лучших боксеров всех времен.

В своем списке британский промоутер не стал упоминать своего клиента Тайсона Фьюри, а также его ближайшего соперника украинца Александра Усика.

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"Мухаммед Али, Шугар Рэй Леонард, Шугар Рэй Робинсон, Ларри Холмс, Карлос Монсон", - перечислил Уоррен.

Ранее промоутер Фьюри рассказал, почему тот должен победить Усика в реванше.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фрэнк Уоррен

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