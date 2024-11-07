Без Фьюри и Усика: Уоррен назвал пятерку величайших боксеров в истории
Известный промоутер составил свой список лучших.
Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен назвал пятерку лучших боксеров всех времен.
В своем списке британский промоутер не стал упоминать своего клиента Тайсона Фьюри, а также его ближайшего соперника украинца Александра Усика.
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"Мухаммед Али, Шугар Рэй Леонард, Шугар Рэй Робинсон, Ларри Холмс, Карлос Монсон", - перечислил Уоррен.
Ранее промоутер Фьюри рассказал, почему тот должен победить Усика в реванше.
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