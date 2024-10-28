Промоутер Фьюри назвал слабое место Усика

Известный промоутер Фрэнк Уоррен высказался о противостоянии Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам функционера, британец нашел слабое место украинца.

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"Усик показал в первом бою, что ему можно причинить вред. В седьмом раунде ноги Усика были везде, по всему рингу. Фьюри поймал его своими ударами.

Теперь мы знаем, что Александру не нравится, когда его много бьют. Особенно по телу. Тайсон Фьюри теперь знает это и использует в реванше", - приводит слова промоутера Fights ATW.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри назвал титул, за который никогда не будет драться.

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