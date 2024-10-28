iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Тренер Фьюри признался, как тот воспринял поражение от Усика

Наставник британца высказался об уверенности подопечного перед реваншем с украинцем.
Сегодня, 15:10
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Энди Ли, член команды бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о его состоянии перед реваншем с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По его словам, британский боксер спокойно отнесся к поражению от украинца в первом бою, несмотря на то что оно стало для него дебютным в карьере.

Читай также: Фьюри: Я хотел бы, чтобы мы с Усиком имели по одной победе, а потом провели третий бой

"Тайсон прагматично отнесся к первому поражению в карьере. Это был очень близкий бой, после которого Фьюри сказал: "Я должен быть лучше, я должен больше концентрироваться и выиграть реванш". Вот так все просто на словах, но мы все знаем, что наделе все не так.

Могу сказать, что моя бы уверенность пошатнулась, но это не про Тайсона. Если кто-то и способен переломить ситуацию, так это он. Фьюри - невероятный боец, невероятный человек. Он преодолел так много препятствий в жизни, что даже не считает бой против Усика главной своей битвой. У него были более сложные бои, более серьезные испытания, как в боксе, так и в жизни. Так что это поражение для него пустяк", - приводит слова Ли BoxingScene.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри назвал титул, за который никогда не будет драться.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Энди Ли

Статьи по теме

"Я вызову победителя на бой": Дюбуа рассказал, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри "Я вызову победителя на бой": Дюбуа рассказал, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри
"Не важно, сколько он проиграл": Фьюри объяснил, зачем ему бой с Джошуа "Не важно, сколько он проиграл": Фьюри объяснил, зачем ему бой с Джошуа
"Усик чрезвычайно уверен": Экс-чемпион оценил шансы Фьюри в реванше "Усик чрезвычайно уверен": Экс-чемпион оценил шансы Фьюри в реванше
"Горжусь тобой": жена Довбика поздравила украинца с результатом голосования ЗМ-2024 "Горжусь тобой": жена Довбика поздравила украинца с результатом голосования ЗМ-2024
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа19:50
"Горжусь тобой": жена Довбика поздравила украинца с результатом голосования ЗМ-2024
Европа19:45
Манчестер Юнайтед рассматривает возвращение Сульшера из-за проблем с поиском нового тренера
Бокс19:19
Фьюри: Усик отложил реванш – ему за это придется заплатить
Формула 119:10
Колапинто опроверг слухи, связывающие его с переходом в Ред Булл
Европа18:54
Балотелли стал одноклубником Малиновского
НБА18:46
Майами Хит открыли статую Дуэйна Уэйда, которая не похожа на своего героя
Европа18:30
Челси установил необычный рекорд и получил за это штраф
Европа18:18
Довбик занял 29-е место в голосовании за Золотой мяч-2024
Европа18:10
Лунин претендует на трофей имени Льва Яшина
Европа18:00
Довбик и Хуммельс открыли список лучших футболистов: церемония вручения Золотого мяча-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK