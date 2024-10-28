Тренер Фьюри признался, как тот воспринял поражение от Усика

Энди Ли, член команды бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о его состоянии перед реваншем с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По его словам, британский боксер спокойно отнесся к поражению от украинца в первом бою, несмотря на то что оно стало для него дебютным в карьере.

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"Тайсон прагматично отнесся к первому поражению в карьере. Это был очень близкий бой, после которого Фьюри сказал: "Я должен быть лучше, я должен больше концентрироваться и выиграть реванш". Вот так все просто на словах, но мы все знаем, что наделе все не так.

Могу сказать, что моя бы уверенность пошатнулась, но это не про Тайсона. Если кто-то и способен переломить ситуацию, так это он. Фьюри - невероятный боец, невероятный человек. Он преодолел так много препятствий в жизни, что даже не считает бой против Усика главной своей битвой. У него были более сложные бои, более серьезные испытания, как в боксе, так и в жизни. Так что это поражение для него пустяк", - приводит слова Ли BoxingScene.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри назвал титул, за который никогда не будет драться.

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