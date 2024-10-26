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Фьюри: Я хотел бы, чтобы мы с Усиком имели по одной победе, а потом провели третий бой

"Цыганский король" заговорил о трилогии против украинца.
Вчера, 21:59
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что не хочет, чтобы реванш против украинца Александра Усика стал последним боем между ними в случае его победы.

По словам Тайсона, он хочет, чтобы между ними состоялась трилогия, если он победит нашего боксера во втором поединке.

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"Я хотел бы провести третий бой с Усиком, мы оба имели бы после этого по одной победе, а потом нам нужно было бы провести решающий бой".

Также Фьюри отметит, что в таком случае он войдет в историю бокса.

"Я стал бы единственным супертяжеловесом в истории, у которого было бы три трилогии. Это было бы довольно впечатляюще", - сказал британец.

Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться 21 января.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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