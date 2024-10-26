Не Усик: Фьюри назвал боксера, которого больше всего боялся

Британец вспомнил свою трилогию с одним из лучших панчеров в истории.

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался о своей карьере.

По словам британца, для него самым опасным соперником был Деонтей Уайлдер.

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"И Уайлдер, и Усик — хорошие бойцы и я их уважаю. Но скажу правду — когда я был в ринге с Уайлдером, то чувствовал себя в беде. У него 44 боя и 43 нокаута. Независимо от того, какой раунд идет, стоит сделать одну ошибку и бой будет закончен.

С Усиком такого страха нет. Вы помните сколько раз он меня ударил в девятом раунде? И это ничего не дало. Он хороший боксер, но боксеры бьют по-разному. Одни выключают соперника как телевизор; другие наносят много ударов и в результате вы устаете", — приводит слова Фьюри Frank Warren's Queensberry Promotions.

Фьюри провел три боя с Уайлдером. Первый поединок завершился вничью, а затем Тайсон дважды выиграл.

Ранее Фьюри назвал титул, за который никогда не будет драться.

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