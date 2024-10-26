Усик признался, что его больше всего пугает в жизни

Бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик ответил, имеет ли какие-то страхи.

По словам украинца, он боится расстроить Бога.

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– Есть ли у тебя фобия чего-то? Кто-то боится пауков, змей. Есть что-то такое, что пугает Усика?

– Моя жена. Шучу, я люблю свою жену. Я боюсь только своего Бога, потому что боюсь его огорчить, – сказал Усик для Youtube-каналу Boxing King Media.

Ранее Фьюри рассказал, что ему нужно изменить для победы над Усиком.

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