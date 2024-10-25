Фьюри рассказал, что ему нужно изменить для победы над Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о своем плане на реванш с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По мнению британского боксера, чтобы добиться успеха в повторном бою, он должен подойти к противостоянию более серьезно и сосредоточенно.

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"Дело в том, что я очень, очень, очень образованный боксер-супертяжеловес. Я знаю бокс изнутри. Поэтому, если Усика было бы легко уложить с поднятыми руками и идти вперед, то это бы сделали Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа. Это большие, сильные боксеры, которые валят кого-то с поднятыми руками, заставляют подчиниться и нокаутируют. Они не смогли этого сделать.

Мой стиль - это ловкость, удары, движение, уклонения. Зачем мне отказываться от этого, чтобы идти вперед? Это не имеет смысла, я бы не стал этого делать. Поэтому все, что мне нужно сделать, чтобы выиграть этот реванш - это маленькие, незначительные коррективы. И я имею в виду маленькие коррективы. Надо убрать клоунаду, руки за спиной, веселье. Нужно немного больше сосредоточенности. Просто серьезная версия того, что я уже делал.

Очевидно, я знаю, что Усик может нанести мне вред, поэтому я просто сосредоточусь немного больше, и я должен выполнить свою работу", - приводит слова Фьюри Bad Left Hook.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

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