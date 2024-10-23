Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем

Боксеры сойдутся в ринге в Саудовской Аравии.

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) и бывший чемпион Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) проведут реванш.

Боксеры провели первую битву взглядов перед вторым поединком.

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Они встретились на пресс-конференции в Лондоне.

В первом поединке Усик победил раздельным решением судей. Реванш пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее украинец назвал свою мотивацию на реванш с Фьюри.

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