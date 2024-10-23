Фьюри оценил свою готовность к реваншу с Усиком

Британец потерял уверенность в себе.

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался по поводу второго боя с Александром Усиком.

Британец рассказал, что он не готов к реваншу.

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- Тайсон, готов ли ты к реваншу с Усиком?

– Нет.

Сегодня, 23 октября, между Усиком и Фьюри запланирована пресс-конференция. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция, которая начнется в 19:00 по Киеву.

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