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Фьюри оценил свою готовность к реваншу с Усиком

Британец потерял уверенность в себе.
Сегодня, 17:21
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался по поводу второго боя с Александром Усиком.

Британец рассказал, что он не готов к реваншу.

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- Тайсон, готов ли ты к реваншу с Усиком?

– Нет.

Сегодня, 23 октября, между Усиком и Фьюри запланирована пресс-конференция. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция, которая начнется в 19:00 по Киеву.

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Усик - Фьюри: онлайн-трансляция первой пресс-конференции перед реваншем
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция первой пресс-конференции перед реваншем

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