Усик создал аккаунт в новой для себя соцсети и сразу же похвастался футбольными навыками
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) объявил о создании своего официального аккаунта в TikTok.
Ранее боец заявлял, что откажется от социальных сетей на время подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри, но все же записал видео из тренировочного лагеря и разместил на своей новой странице.
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При этом в первом же ролике боксер, который тесно сотрудничает с Полесьем и значится на официальном сайте житомирского клуба как нападающий команды, решил показать свои футбольные умения.
Также Усик обратился к своим поклонникам с призывом подписываться на его страницу.
"Привет, подписывайтесь на мой официальный тик-ток аккаунт. Будьте счастливы всегда", - сказал боксер.
@usyk17official
Welcome to my official TikTok account 🫶🏻♬ оригінальний звук - usyk17official
Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее Усик раскрыл секреты подготовки к реваншу с Фьюри.
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