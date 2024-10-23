Усик создал аккаунт в новой для себя соцсети и сразу же похвастался футбольными навыками

Украинский чемпион показал мастерство не со своего профильного вида спорта.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) объявил о создании своего официального аккаунта в TikTok.

Ранее боец заявлял, что откажется от социальных сетей на время подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри, но все же записал видео из тренировочного лагеря и разместил на своей новой странице.

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При этом в первом же ролике боксер, который тесно сотрудничает с Полесьем и значится на официальном сайте житомирского клуба как нападающий команды, решил показать свои футбольные умения.

Также Усик обратился к своим поклонникам с призывом подписываться на его страницу.

"Привет, подписывайтесь на мой официальный тик-ток аккаунт. Будьте счастливы всегда", - сказал боксер.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик раскрыл секреты подготовки к реваншу с Фьюри.

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