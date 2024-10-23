iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик создал аккаунт в новой для себя соцсети и сразу же похвастался футбольными навыками

Украинский чемпион показал мастерство не со своего профильного вида спорта.
Сегодня, 17:00
Александр Усик / ФК Полесье
Александр Усик / ФК Полесье

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) объявил о создании своего официального аккаунта в TikTok.

Ранее боец заявлял, что откажется от социальных сетей на время подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри, но все же записал видео из тренировочного лагеря и разместил на своей новой странице.

Читай также: Усик отказался от соцсетей на время тренировочного лагеря перед реваншем с Фьюри

При этом в первом же ролике боксер, который тесно сотрудничает с Полесьем и значится на официальном сайте житомирского клуба как нападающий команды, решил показать свои футбольные умения.

Также Усик обратился к своим поклонникам с призывом подписываться на его страницу.

"Привет, подписывайтесь на мой официальный тик-ток аккаунт. Будьте счастливы всегда", - сказал боксер.

@usyk17official

Welcome to my official TikTok account 🫶🏻

♬ оригінальний звук - usyk17official

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик раскрыл секреты подготовки к реваншу с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

Статьи по теме

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция первой пресс-конференции перед реваншем Усик - Фьюри: онлайн-трансляция первой пресс-конференции перед реваншем
Усик дал оригинальный ответ на вопрос о трех лучших соперниках в его карьере Усик дал оригинальный ответ на вопрос о трех лучших соперниках в его карьере
"Привлекаем ученых, психологов": Усик раскрыл секреты подготовки к реваншу с Фьюри "Привлекаем ученых, психологов": Усик раскрыл секреты подготовки к реваншу с Фьюри
Усик отказался от соцсетей на время тренировочного лагеря перед реваншем с Фьюри Усик отказался от соцсетей на время тренировочного лагеря перед реваншем с Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция первой пресс-конференции перед реваншем
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция первой пресс-конференции перед реваншем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа18:15
Капелло оценил трансфер Довбика в Рому
Европа18:15
Ювентус продлил контракт с голкипером сборной Италии
17:51
ХИТ - Андерлехт: видео онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов по футзалу
Лига Чемпионов17:45
"Календарь матчей тяжелый": Слот - о матче Ливерпуля с Лейпцигом в Лиге чемпионов
Бокс17:21
Фьюри оценил свою готовность к реваншу с Усиком
Украина17:20
Клуб УПЛ объявил об увольнении главного тренера
Бокс17:00
Усик создал аккаунт в новой для себя соцсети и сразу же похвастался футбольными навыками
Киберспорт16:58
Украинская Паляница узнала соперников на DreamLeague Season 24
16:34
Украина выиграла командный чемпионат Европы по снукеру
Европа15:54
Моуринью - о МЮ: Если их дела идут не очень хорошо, это не делает меня счастливым
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK