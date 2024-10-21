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Усик отказался от соцсетей на время тренировочного лагеря перед реваншем с Фьюри

Украинец не собирается отвлекаться на то, что отнимает много времени.
Сегодня, 21:59
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что решил не тратить время на соцсети во время тренировочного лагеря перед реваншем с Тайсоном Фьюри.

По словам Усика, социальные сети забирают много его времени и внимания и ему не интересно, что о нем пишут.

"Если они говорят обо мне в интернете, то им интересно, а не мне интересно. Да, это отвлекает, это вообще отнимает очень много времени".

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Также Александр отметил, что когда не тратит время на интернет, то может изучить что-то новое и полезное.

"Днем много времени тратишь на какие-то соцсети, просто забирают они у тебя время. А когда ты их не используешь, ты заполняешь свою голову какой-то информацией полезной. Это книги, это изучение чего-то нового. Это очень помогает сконцентрироваться на той работе, которую ты делаешь", - сказал Усик в интервью Ready to Fight.

Напомним, реванш Усика и Фьюри состоится уже 21 декабря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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