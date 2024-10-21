"Его нокаутируют, и без разницы": легенда бокса оценил реванш Усика и Фьюри

Член зала боксерской славы и бывший чемпион мира Барри Макгиган поделился мнением о втором поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам эксперта, украинец досрочно победит своего соперника в реванше.

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"Тайсона нокаутируют, и без разницы, как он готовится к этому бою. Усик может победить его в каждый день недели и дважды в воскресенье. Александр остановит его в реванше.

В первом бою судья сделал подарок Фьюри, еще пять секунд и Усик его бы нокаутировал в девятом раунде. На этот раз Усик доведет дело до конца, и габариты Тайсона не сыграют здесь никакой роли", - сказал Макгиган для Pro Boxing Fans.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри сделал прогноз на реванш с Усиком.

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