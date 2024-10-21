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"Я прикончу его": Дюбуа пригрозил Усику

Британец намерен отомстить украинцу за первый бой.
Сегодня, 07:23
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о возможном реванше с объединенным чемпионом его весовой категории Александром Усиком.

По словам британца, во втором бою он сделает все правильно и нокаутирует Александра.

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"Реванш с Усиком? Да, конечно. У нас осталось незаконченное дело. Это действительно так. Теперь я собираюсь сделать все правильно. 

Напиши сценарий и реализуй его правильно. Я прикончу его в этот раз. Это будет хороший бой. Это объединительный поединок. Очень важное противостояние. Так что да, я готов", - приводит слова Дюбуа BoxNation.

Напомним, в первом бою Александр победил Даниэля техническим нокаутом.

Ранее обидчик украинца назвал победителя реванша Усик – Фьюри.

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