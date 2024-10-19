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Обидчик украинца назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Джарон Эннис выбрал своего фаворита.
Сегодня, 13:50
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира в полусреднем весе Джарон Эннис поделился мнением по поводу будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам спортсмена, шансы равны, но он верит в победу украинца.

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"Кто победит в реванше Усик – Фьюри? Шансы здесь равны – 50 на 50, но я выбираю все же Александра", - приводит слова Джарона Fight Hub TV.

Напомним, Эннис проведет 9 ноября реванш против украинца Карена Чухаджяна, которого победил решением судей в 2023 году.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В их первом поединке Александр победил раздельным решением судей.

Ранее Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться.

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