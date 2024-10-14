"Думаете, я глупый?": Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) высказался о своем будущем.

По словам британца, он не будет боксировать против 19-летнего Мозеса Итаумы (10-0, 8 КО).

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"Подрался ли я бы с ним? Нет, точно нет! Вы считаете меня глупым? Нет, нет, нет, нет...", - приводит слова Тайсона TNT Sports Boxing.

Свой следующий бой Фьюри проведет 21 декабря против Александра Усика. Ранее Тайсон пообещал взять реванш у Усика.

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