"Думаете, я глупый?": Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
Британец расхвалил молодого англичанина.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) высказался о своем будущем.
По словам британца, он не будет боксировать против 19-летнего Мозеса Итаумы (10-0, 8 КО).
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"Подрался ли я бы с ним? Нет, точно нет! Вы считаете меня глупым? Нет, нет, нет, нет...", - приводит слова Тайсона TNT Sports Boxing.
Свой следующий бой Фьюри проведет 21 декабря против Александра Усика. Ранее Тайсон пообещал взять реванш у Усика.
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