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"Думаете, я глупый?": Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться

Британец расхвалил молодого англичанина.
Сегодня, 11:40
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) высказался о своем будущем.

По словам британца, он не будет боксировать против 19-летнего Мозеса Итаумы (10-0, 8 КО).

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"Подрался ли я бы с ним? Нет, точно нет! Вы считаете меня глупым? Нет, нет, нет, нет...", - приводит слова Тайсона TNT Sports Boxing.

Свой следующий бой Фьюри проведет 21 декабря против Александра Усика. Ранее Тайсон пообещал взять реванш у Усика.

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