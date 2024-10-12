Фьюри пообещал взять реванш у Усика
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о поединке с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Александром Усиком.
По словам британца, он обещает, что поквитается с украинским боксером за поражение в их первом поединке.
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"Привет, ребята. Официально: остается десять недель до того, как я возьму реванш у Усика. Мне нужно подождать всего десять недель.
Я иду. Паровоз "Цыганский король" уже в пути", - сказал Фьюри на видео, которое выложил на своей странице в Instagram.
Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В их первом поединке Александр победил раздельным решением судей.
Ранее промоутер Фьюри объяснил, что станет определяющим для победы в реванше с Усиком.
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