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Фьюри пообещал взять реванш у Усика

Британец опубликовал видео перед поединком.
Сегодня, 13:55
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о поединке с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Александром Усиком.

По словам британца, он обещает, что поквитается с украинским боксером за поражение в их первом поединке.

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"Привет, ребята. Официально: остается десять недель до того, как я возьму реванш у Усика. Мне нужно подождать всего десять недель. 

Я иду. Паровоз "Цыганский король" уже в пути", - сказал Фьюри на видео, которое выложил на своей странице в Instagram.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В их первом поединке Александр победил раздельным решением судей.

Ранее промоутер Фьюри объяснил, что станет определяющим для победы в реванше с Усиком.

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