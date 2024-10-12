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"Никогда его таким не видел": Фроч изменил прогноз на реванш Усик - Фьюри

Эксперт посмотрел, как готовится Тайсон ко второму поединку
Сегодня, 08:55
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился мнением по поводу реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Эксперт ранее считал, что победит украинец, но сейчас он уверен, что британец является фаворитом второго боя.

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"Мне нравится, что Тайсон сейчас так мотивирован, он вернулся в зал, готовится, делает все правильно. Готовится ли он к нокауту? Он так говорил раньше перед боями с Уайлдером, и Тайсон действительно это сделал!

Вспомните первый бой. 4-6 раунды, Тайсон доминировал, я никогда не видел Усика таким. Тайсон ударил его апперкотом и потряс. Чтобы победить Усика, надо на него постоянно давить. Я рад видеть сейчас такого Тайсона. Он и мне дал уверенность. Раньше я говорил, что Усик победит в реванше еще легче, но сейчас... я чувствую что Тайсон готов к этому! Он готов все изменить", - сказал Фроч на своем YouTube-канале.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В их первом поединке Александр победил раздельным решением судей.

Ранее промоутер Фьюри объяснил, что станет определяющим для победы в реванше с Усиком.

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