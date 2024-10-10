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Промоутер Фьюри объяснил, что станет определяющим для победы в реванше с Усиком

Представитель британца предположил, от чего буде зависеть результат боя.
Сегодня, 15:48
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от реванша с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По мнению представителя британского боксера, в повторном поединке успех во многом будет на стороне того, кто сделал правильные выводы после первого боя.

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"Когда я зашел в раздевалку после первого боя, то увидел, что Усик был очень сильно измотан. По парню было видно, что он дрался. Тайсон, казалось, был в лучшей форме. Он оправился после нокдауна и выиграл последний раунд.

Это был напряженный поединок, с раздельным решением. Люди по-разному его оценили. Будет интересно посмотреть, кто извлек урок из всего этого. У Тайсона - великолепный боксерский ум, но сможет ли он его реализовать? Оба парня приняли участие в нескольких тяжелых боях за свою карьеру.

Все не могут дождаться этого реванша. Я уж так точно. Первый бой получился одним из лучших в супертяжелом весе в 21-м веке. Если он будет хоть на половину таким же, все останутся довольными", - цитирует Уоррена Sky Sports.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, также промоутер Фьюри озвучил главную цель в реванше с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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