Организатор реванша Усик - Фьюри унизил украинца и поспешил исправиться после критики
Глава генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх подвергся критике, допустив ошибку в анонсе реванша между обладателем титулов в супертяжелом весе WBC, WBA и WBO Александром Усиком и бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри.
Организатор предстоящего боксерского шоу, представляя на своей странице в сети X андеркард, анонсировал главный поединок вечера как Фьюри - Усик, а не Усик - Фьюри, хотя в титульном бою первым должен быть указан чемпион, а после - претендент.
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Фанаты раскритиковали за такой анонс Аль аш-Шейха, указав ему на ошибку и объяснив, в чем неточность. После этого саудовскому организатору пришлось исправляться и опубликовать постер, где украинский чемпион уже значится первым.
Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее промоутер Фьюри озвучил главную цель в реванше с Усиком.
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