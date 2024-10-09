Фьюри отреагировал на андеркард реванша с Усиком
Тайсон намерен отомстить украинскому боксеру.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) проведет поединок с чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО).
Британец прокомментировал андеркард вечера бокса, который пройдет 21 декабря.
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"Объявлен андеркард боя. Не могу дождаться 21 декабря, чтобы стать новым чемпионом", - отметил Фьюри в Instagram.
В андеркарде пройдет бой украинца Сергея Богачука против Исраила Мадримова.
Ранее Рой Джонс сделал прогноз на бой Усик - Фьюри.
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