Фьюри отреагировал на андеркард реванша с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) проведет поединок с чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО).

Британец прокомментировал андеркард вечера бокса, который пройдет 21 декабря.

Читай также: Усик провел спарринг с украинским боксером из своей команды

"Объявлен андеркард боя. Не могу дождаться 21 декабря, чтобы стать новым чемпионом", - отметил Фьюри в Instagram.

В андеркарде пройдет бой украинца Сергея Богачука против Исраила Мадримова.

Ранее Рой Джонс сделал прогноз на бой Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!