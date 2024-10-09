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Фьюри отреагировал на андеркард реванша с Усиком

Тайсон намерен отомстить украинскому боксеру.
Вчера, 23:20
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) проведет поединок с чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО).

Британец прокомментировал андеркард вечера бокса, который пройдет 21 декабря.

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"Объявлен андеркард боя. Не могу дождаться 21 декабря, чтобы стать новым чемпионом", - отметил Фьюри в Instagram.

В андеркарде пройдет бой украинца Сергея Богачука против Исраила Мадримова.

Ранее Рой Джонс сделал прогноз на бой Усик - Фьюри.

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