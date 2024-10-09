Усик провел спарринг с украинским боксером из своей команды
Лапин готовит соотечественника к Фьюри.
Чемпион мира по версиям WBO, WBC, WBA и IBO Александр Усик проводит подготовку к реваншу с Тайсоном Фьюри.
Украинский боксер Даниэль Лапин, который является частью команды Усика, опубликовал снимки со спарринга против чемпиона.
В своем последнем бою Лапин нокаутировал португальца Октавио Пудивитра и завоевал титул WBA Continental.
Реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Ранее бой Богачука в андеркарде реванша Усик - Фьюри официально подтвержден.
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