Бой Богачука в андеркарде реванша Усик - Фьюри официально подтвержден

Бывший временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-2, 23 КО) выйдет в ринг в андеркарде реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Об этом в сети X сообщил глава генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

Украинский боксер проведет бой против экс-обладателя титула в дивизионе узбекистанца Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО).

Поединок состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Before the two giants collide in Fury vs Usyk Reignited, the undercard is set to light up the ring 🔥 With some of the biggest names in boxing stepping into the ring, these matchups will set the stage for an unforgettable night 🥊



Mark your calendars—December 21 is a night you… pic.twitter.com/nwvGp1ifXd