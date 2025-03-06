Два ближайших боя Иноуэ официально анонсированы

Абсолютный чемпион в мае выйдет в ринг в США, после чего вернется в Японию для поединка в сентябре.

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (29-0, 26 КО) официально получил соперников на два ближайших боя в этом году.

Как и сообщалось ранее, в следующем поединке японский боксер проведет защиту титулов против американца мексиканского происхождения Рамона Карденаса (26-1, 14 КО).

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Бой состоится 4 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.

В случае успеха в этом противостоянии абсолютный чемпион 14 сентября в Токио, Япония проведет поединок с экс-чемпионом узбекистанцем Муроджоном Ахмадалиевым (13-1, 10 КО), сообщает The Ring.

Напомним, что в своем предыдущем бою в январе 2025 года Иноуэ одержал победу нокаутом над корейцем Йе Джун Кимом.

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