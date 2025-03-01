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Иноуэ проведет бой в США после восьми поединков в Японии

Абсолютный чемпион получил соперника и выйдет в ринг в мае в Лас-Вегасе.
Вчера, 22:58
Наоя Иноуэ / Getty Images
Наоя Иноуэ / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (29-0, 26 КО) получил соперника на ближайший бой.

После восьми поединков, проведенных на родине, японский боксер выступит в США, а его соперником станет американец мексиканского происхождения Рамон Карденас (26-1, 14 КО).

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Как сообщает BoxingScene, бой состоится 4 мая, а местом его проведения, вероятно, станет арена T-Mobile в Лас-Вегасе.

По информации источника, стороны уже согласовали условия сделки и вскоре поединок будет анонсирован официально.

Напомним, что в своем предыдущем бою в январе 2025 года Иноуэ одержал победу нокаутом над корейцем Йе Джун Кимом. Карденас в последнем поединке в феврале этого года единогласным решением судей одолел Брайана Акосту.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Наоя Иноуэ

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