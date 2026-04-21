Усик сохраняет лидерство в рейтинге P4P от The Ring, Наваррете поднялся в топ-10
Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Первую позицию в списке продолжает удерживать обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик.
Второе место занимает абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ, а третье - обладатель пояса WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон.
Из-за неактивности из рейтинга был исключен бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев, занимавший шестое место. После этого все боксеры, которые шли после него поднялись на одну строчку вверх, а чемпион мира по версиям WBO и IBF во втором полулегком весе Эмануэль Наваррете вошел в топ-10.
Рейтинг P4P от The Ring:
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Шакур Стивенсон
- Джесси Родригес
- Дмитрий Бивол
- Дзунто Накатани
- Давид Бенавидес
- Девин Хэйни
- Оскар Колласо
- Эмануэль Наваррете
📋 The Ring's latest pound-for-pound rankings:— Ring Magazine (@ringmagazine) April 20, 2026
