Усик сохраняет лидерство в рейтинге P4P от The Ring, Наваррете поднялся в топ-10

Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Первую позицию в списке продолжает удерживать обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик.

Читай также: "Это близко": Усик высказался о завершении карьеры

Второе место занимает абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ, а третье - обладатель пояса WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон.

Из-за неактивности из рейтинга был исключен бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев, занимавший шестое место. После этого все боксеры, которые шли после него поднялись на одну строчку вверх, а чемпион мира по версиям WBO и IBF во втором полулегком весе Эмануэль Наваррете вошел в топ-10.

Рейтинг P4P от The Ring:

Александр Усик Наоя Иноуэ Шакур Стивенсон Джесси Родригес Дмитрий Бивол Дзунто Накатани Давид Бенавидес Девин Хэйни Оскар Колласо Эмануэль Наваррете

Emanuel "Vaquero" Navarrete enters at the 10th spot after Artur Beterbiev exits the rankings due to inactivity. — Ring Magazine (@ringmagazine) April 20, 2026

Ранее Александр Усик высказался о трилогии с Тайсоном Фьюри.

