Усик сохраняет лидерство в рейтинге P4P от The Ring, Наваррете поднялся в топ-10

Первая пятерка списка лучших боксеров осталась неизменной.
Сегодня, 16:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Первую позицию в списке продолжает удерживать обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик.

Второе место занимает абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ, а третье - обладатель пояса WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон.

Из-за неактивности из рейтинга был исключен бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев, занимавший шестое место. После этого все боксеры, которые шли после него поднялись на одну строчку вверх, а чемпион мира по версиям WBO и IBF во втором полулегком весе Эмануэль Наваррете вошел в топ-10.

Рейтинг P4P от The Ring:

  1. Александр Усик
  2. Наоя Иноуэ
  3. Шакур Стивенсон
  4. Джесси Родригес
  5. Дмитрий Бивол
  6. Дзунто Накатани
  7. Давид Бенавидес
  8. Девин Хэйни
  9. Оскар Колласо
  10. Эмануэль Наваррете

