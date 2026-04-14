"Он сумасшедший": Усик высказался о трилогии с Фьюри

Чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик прокомментировал возможный бой против Тайсона Фьюри.

Украинец заявил, что готов снова подраться с "Цыганским королем", но только после боя с Верхувеном.

Также Усик прокомментировал очередное возвращение британца в ринг, заявив, что их эпоха уже уходит.

Я смотрел только первые шесть раундов, после чего пошёл в церковь. Я слышал, что он говорил о возможной трилогии с Усиком. Я готов, но после боя с Рико. Сейчас я сосредоточен исключительно на 23 мая. Фьюри - сумасшедший парень. Пять раз он уже возвращался после завершения карьеры. Это хорошо, он нужный игрок. Все мы, кто сейчас в тяжелом весе, имеем еще один-два года до смены эпохи. Придут Уордли, Итаума — молодые парни, а мы пойдем отдыхать, играть в футбол и пить пиво

Ранее также Верхувен заявил, что отправит Усика в нокаут.

