"Когда я попаду - он упадет": Верхувен пообещал нокаутировать Усика

Нидерландец уверен в победе.
Сегодня, 21:28       Автор: Андрей Безуглый
Рико Верхувен / Getty Images
Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен пообещал нокаутировать Александра Усика.

Напомним, что бойцы сойдутся в ринге 23 мая в Египте.

На пресс-конференции Верхувен заявил, что отправит Усика в нокаут своим лучшим ударом. А даже если нет, то все равно выиграет бой.

Когда я нанесу ему свой лучший удар, он, конечно, упадет. У нас 20 кг разницы в весе. Он — разгоняющийся тяжеловес. Я — природный супертяжеловес. В этом и заключается разница.

Это то, что произойдет, если я точно нанесу свой лучший удар. А если нет, мы собираемся победить

Накануне Усик и Верхувен провели дуэль взглядов.

 

