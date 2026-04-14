Усик и Верхувен провели битву взглядов

Она продилась около двух минут.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик провел дуэль взглядов со своим следующим оппонентом Рико Верхувеном.

Дуэль, длившая около двух минут, состоялась после пресс-конференции бойцов в Лондоне.

При этом событие прошло в довольно уважительной атмосфере, никто из соперников не стал провоцировать другого.

Undisputed vs. Undisputed 🔥



Oleksandr Usyk and Rico Verhoeven face-off 🥊#UsykRico | Glory In Giza | May 23 | @RingMagazine ▪️ pic.twitter.com/DFQMhPnfQi — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 14, 2026

Напомним, что поединок за чемпионские пояса WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе состоится 23 мая в Египте.

