Тренер Бенавидеса сделал смелое заявление о бое с Усиком

Роберт Гарсия о гипотетическом бое обладателя титулов WBA и WBO с гегемоном супертяжелого веса.

Известный тренер Роберт Гарсия поделился своим мнением, что Дэвид Бенавидес сможет победить Александра Усика, если перейдёт в супертяжёлый вес.

Напомним, что недавно американец стал обладателем титулов WBA и WBO в первом тяжёлом весе и рассматривает возможность перехода в супертяжёлую категорию.

Тренер отметил, что понимает сложность такого поединка, однако всё равно считает Бенавидеса потенциально более опасным соперником для действующего чемпиона дивизиона.

Я думаю, что Бенавидес побьёт Усика. Понимаю, что это не будет легко, но я действительно считаю, что Бенавидес победит.

Добавим, что ранее идея потенциального противостояния Александра Усика и чемпиона мира в полутяжёлом весе обсуждалась при участии саудовского функционера Турки Аль аш-Шейха, который заинтересован в организации такого боя.

Тем временем временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой.

