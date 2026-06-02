Тренер Бенавидеса сделал смелое заявление о бое с Усиком
Известный тренер Роберт Гарсия поделился своим мнением, что Дэвид Бенавидес сможет победить Александра Усика, если перейдёт в супертяжёлый вес.
Напомним, что недавно американец стал обладателем титулов WBA и WBO в первом тяжёлом весе и рассматривает возможность перехода в супертяжёлую категорию.
Тренер отметил, что понимает сложность такого поединка, однако всё равно считает Бенавидеса потенциально более опасным соперником для действующего чемпиона дивизиона.
Я думаю, что Бенавидес побьёт Усика. Понимаю, что это не будет легко, но я действительно считаю, что Бенавидес победит.
Добавим, что ранее идея потенциального противостояния Александра Усика и чемпиона мира в полутяжёлом весе обсуждалась при участии саудовского функционера Турки Аль аш-Шейха, который заинтересован в организации такого боя.
Тем временем временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой.
