Чемпион мира-2022 может перебраться в Серию А уже этим летом

Ювентус нацелился на победителя Лиги Европы, несмотря на его долгосрочный контракт с Астон Виллой.
Сегодня, 09:20       Автор: Валентина Чорноштан
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес попал в шорт-лист Ювентуса. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Туринская команда ищет усиление вратарской линии и поэтому проявляет интерес к 33-летнему аргентинцу. За этот сезон в АПЛ голкипер отстоял "на ноль" в восьми матчах, пропустив 39 мячей в 32 играх.

Добавим, что действующее соглашение Мартинеса с Астон Виллой рассчитано до 2029 года, поэтому трансфер может потребовать серьёзных финансовых вложений от итальянской команды.

Инсайдер передаёт, что сейчас в клубе планируют оценить реальность сделки, понимая, что переговоры могут быть непростыми из-за высокой стоимости игрока.

К слову, Атлетико хочет  сделать всё, чтобы Альварес не достался Барселоне.

