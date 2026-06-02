Макларен представил юбилейная ливрею для Гран-при Монако
Макларен подготовил специальную ливрею для Гран-при Монако и Барселоны в честь своего 1000-го этапа в истории Формулы-1.
В дизайне болида использованы многочисленные отсылки к истории команды: от первой гонки в Формуле-1, побед, чемпионских титулов и завоевания "Тройной короны" до рекордного пит-стопа.
60 years in the making 🧡#McLarenF1 | #1000thGP pic.twitter.com/tiVkUNbyOa— McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) June 1, 2026
Absolute spectacle ✋😙🤚#McLarenF1 | #1000thGP pic.twitter.com/9FgeV7vaJq— McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) June 1, 2026
Также в аналогичном стиле будут оформлены и комбинезоны пилотов команды, в которых они будут одеты на двух этапах подряд.
An iconic achievement calls for an iconic duo in iconic race suits ✨#McLarenF1| #1000thGP pic.twitter.com/8atFAW7gas— McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) June 1, 2026
