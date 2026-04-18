Стелла - о переходе в Феррари: "Предварительные контракты, вызвали у меня улыбку"

Высмеяли слухи о переходах и "астрономических зарплатах".
Сегодня, 14:23       Автор: Валентина Чорноштан
Андреа Стелла / Getty Images

Руководитель Макларена Андреа Стелла поделился мыслями о слухах о возможном переходе в Феррари.

По правде говоря, некоторые последние слухи, включая те про астрономические зарплаты и мифические предварительные контракты, вызвали у меня улыбку. Создается впечатление, что "сезон глупостей", который обычно начинается перед летом, наступил раньше времени.

Также босс "папайи" высказался о том, как он к этому относится.

Я к такому уже вполне привык и воспринимаю всё это с улыбкой. Выглядит так, будто какой-то завистливый кондитер попытался испортить приготовление хорошего десерта в кондитерской Макларен. Однако мы прекрасно знаем, как отличить качественные ингредиенты от отравленного печенья.

