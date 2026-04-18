Четырёхкратный чемпион Формулы-1 может оказаться в WEC

Команды по автогонкам на выносливость готовы бороться за Ферстаппена.
Сегодня, 09:52       Автор: Валентина Чорноштан
Чемпионат мира по автогонкам на выносливость / Getty Images

Организация WEC, отвечающая за чемпионат мира по автогонкам на выносливость, заинтересована в подписании пилота Ред Булл Макса Ферстаппена, передает издание GPblog.

По имеющейся информации, в паддоке активно обсуждают интерес Макса Ферстаппена к данной гоночной категории, и уже ряд команд WEC рассматривают возможность подписания нидерландца.

Отмечается, что если четырёхкратный чемпион примет решение приостановить своё участие в Формуле-1, то к нему готовы обратиться все команды категории WEC, заинтересованные в подписании.

Добавим, что в настоящий момент Макс выступает в суточных марафонах, в частности участвуя в гонках NLS на Нюрбургринге за команду Verstappen Racing, которая использует автомобили Мерседес.

К слову, азиатский этап может вернуться в календарь Формулы-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

