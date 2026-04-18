Четырёхкратный чемпион Формулы-1 может оказаться в WEC
Организация WEC, отвечающая за чемпионат мира по автогонкам на выносливость, заинтересована в подписании пилота Ред Булл Макса Ферстаппена, передает издание GPblog.
По имеющейся информации, в паддоке активно обсуждают интерес Макса Ферстаппена к данной гоночной категории, и уже ряд команд WEC рассматривают возможность подписания нидерландца.
Отмечается, что если четырёхкратный чемпион примет решение приостановить своё участие в Формуле-1, то к нему готовы обратиться все команды категории WEC, заинтересованные в подписании.
Добавим, что в настоящий момент Макс выступает в суточных марафонах, в частности участвуя в гонках NLS на Нюрбургринге за команду Verstappen Racing, которая использует автомобили Мерседес.
