Ферстаппен не попал в топ-3, но остаётся в борьбе за победу в 24 часах Нюрбургринга

В пятницу, 15 мая, прошла квалификация гонки "24 часа Нюрбургринга", в которой принял участие четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен.

Его экипаж в составе Лукаса Ауэра, Жюля Гунона и Даниэля Хункадельи, выступавший за рулём Мерседес, сумел занять в заключительной квалификации четвёртое место.

Добавим, что сама гонка начнётся 16 мая в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на официальном канале ADAC 24h Nurburgring на YouTube.

Поул-позицию "24 часов Нюрбургринга" занял Лука Энгстлер на Ламборгини №84, вторым стал Марко Мапелли на Ламборгини №130, а третьим - Кристофер Хаазе на Ауди №16.

