Перес вызывает Мбаппе на разговор

СМИ сообщают, что Флорентино Перес планирует встретиться с Килианом Мбаппе.

Причина разговора между президентом Реала и французом это желание выяснить, как форвард видит следующий сезон и свой настрой на новую кампанию в составе мадридцев.

Напомним, что после поражения от Алавеса Мбаппе вышел к журналистам и высказался о том, что начал матч со скамейки: "Я на 100% в порядке, рассчитывал быть в старте, но для тренера я 4-й нападающий - после Мастантуоно, Вини и Гонсало". Ранее эти слова опроверг Альваро Арбелоа.

Отмечается, что будущий диалог звезды Реала с главой клуба должен изменить его отношение к партнёрам, ведь Килиан отдалился от коллектива.

Тем временем Бавария предложила однолетние контракты двум ветеранам.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!