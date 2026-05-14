Известно, сколько Перес предложил Реалу за выход в полуфинал

Авторитетное издание As раскрыло, сколько предлагал Флорентино Перес каждому игроку Реала за выход в полуфинал.

По имеющейся информации, руководство Реала понимало, что, чтобы пройти дальше в еврокубке, игрокам необходимо обеспечить дополнительную мотивацию.

Внутри мадридской команды решили, что сумма 500 тысяч евро без вычета налогов будет достаточной, чтобы повлиять на игру футболистов на поле.

Источник добавляет, что ранее Реал уже использовал такой метод мотивации, однако позже перешли на вознаграждение игроков за более глобальные успехи.

Ранее Флорентино Перес поделился своими мыслями касательно четвертьфинала ЛЧ.

