iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Стала известна сумма компенсации за уход Моуринью

Особый пункт для Жозе.
Сегодня, 09:25       Автор: Валентина Чорноштан
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Руководство Бенфики снова предлагает продлить договор с Жозе Моуринью на посту главного тренера лиссабонской команды.

Как пишет Record, между "орлами" и португальским специалистом согласована компенсация, если тренер решит расторгнуть контракт в течение десяти дней после последнего матча сезона.

Отмечается, что сумма компенсации составляет 7 миллионов евро, ранее сообщалось, что Моуринью примет окончательное решение относительно своего будущего только после завершения этого сезона.

Добавим, что некоторые СМИ передают, что Жозе очень близок к возвращению на пост наставника мадридской команды, и уже есть устная договорённость.

К слову, украинский голкипер Реала Андрей Лунин рискует пропустить конец сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуриньо Реал Мадрид ФК Бенфика

Статьи по теме

"Судья не хотел, чтобы мы вышли дальше" Перес об удалении Камавинга в матче ЛЧ "Судья не хотел, чтобы мы вышли дальше" Перес об удалении Камавинга в матче ЛЧ
Лунин рискует пропустить конец сезона Лунин рискует пропустить конец сезона
Родри близок к контракту, но не с Реалом Родри близок к контракту, но не с Реалом
Реал готов продать игрока который попал в скандал Реал готов продать игрока который попал в скандал

Видео

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
Довбик вернулся к тренировкам с Ромой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ и Цыганков против Сосьедада
просмотров
Свитолина одолела вторую ракетку мира в четвертьфинале турнира в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко вплотную приблизился к лидерам
просмотров
УПЛ: матчи Заря - Полесье и Кудривка - ЛНЗ в 29-м туре перенесены
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов10:39
"Судья не хотел, чтобы мы вышли дальше" Перес об удалении Камавинга в матче ЛЧ
Европа10:18
Интер оформил золотой дубль впервые за 8 лет
Бокс09:51
Усик и Верховен подерутся за два чемпионских титула
Европа09:25
Стала известна сумма компенсации за уход Моуринью
НХЛ08:56
Кубок Стэнли: Колорадо выбил Миннесоту
НХЛ08:53
Плей-офф НХЛ: Колорадо обыграл Миннесоту
НБА08:38
Плей-офф НБА: Кливленд впервые в лидеры в серии с Детройтом
НБА08:35
Плей-офф НБА: Детройт на своей площадке уступил Кливленду
Европа08:23
Лунин рискует пропустить конец сезона
Европа08:09
Барселона отметилась антидостижением в 36 туре Ла Лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK