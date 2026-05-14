Стала известна сумма компенсации за уход Моуринью

Руководство Бенфики снова предлагает продлить договор с Жозе Моуринью на посту главного тренера лиссабонской команды.

Как пишет Record, между "орлами" и португальским специалистом согласована компенсация, если тренер решит расторгнуть контракт в течение десяти дней после последнего матча сезона.

Отмечается, что сумма компенсации составляет 7 миллионов евро, ранее сообщалось, что Моуринью примет окончательное решение относительно своего будущего только после завершения этого сезона.

Добавим, что некоторые СМИ передают, что Жозе очень близок к возвращению на пост наставника мадридской команды, и уже есть устная договорённость.

К слову, украинский голкипер Реала Андрей Лунин рискует пропустить конец сезона.

