iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Плей-офф НБА: Детройт на своей площадке уступил Кливленду

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:35       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на четвер, 14 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого был сыгран один матч второго раунда плей-офф.

Результаты матчей плей-офф НБА за 13 мая

Детройт – Кливленд – 113:117 ОТ (29:27, 31:25, 20:32, 23:19, 10:14)

Счет в серии — 2-3

Детройт: Каннингем (39 + 7 подборов + 9 передач + 6 потерь), Дженкинс (19), Харрис (13), Дюрен (9), Томпсон (6 + 7 подборов) — старт; Рид (10 + 8 подборов), Стюарт (8), Леверт (7), Сассер (2), Хертер (0).

Кливленд: Харден (30 + 8 подборов + 6 передач + 6 потерь), Митчелл (21), Э. Мобли (19 + 8 подборов + 8 передач), Аллен (16 + 10 подборов), Уэйд (0) — старт; Струс (20 + 8 подборов), Меррилл (6), Шредер (5), Тайсон (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Судья не хотел, чтобы мы вышли дальше" Перес об удалении Камавинга в матче ЛЧ "Судья не хотел, чтобы мы вышли дальше" Перес об удалении Камавинга в матче ЛЧ
Интер оформил золотой дубль впервые за 8 лет Интер оформил золотой дубль впервые за 8 лет
Усик и Верховен подерутся за два чемпионских титула Усик и Верховен подерутся за два чемпионских титула
Стала известна сумма компенсации за уход Моуринью Стала известна сумма компенсации за уход Моуринью

Видео

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
Довбик вернулся к тренировкам с Ромой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ и Цыганков против Сосьедада
просмотров
Свитолина одолела вторую ракетку мира в четвертьфинале турнира в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко вплотную приблизился к лидерам
просмотров
УПЛ: матчи Заря - Полесье и Кудривка - ЛНЗ в 29-м туре перенесены
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов10:39
"Судья не хотел, чтобы мы вышли дальше" Перес об удалении Камавинга в матче ЛЧ
Европа10:18
Интер оформил золотой дубль впервые за 8 лет
Бокс09:51
Усик и Верховен подерутся за два чемпионских титула
Европа09:25
Стала известна сумма компенсации за уход Моуринью
НХЛ08:56
Кубок Стэнли: Колорадо выбил Миннесоту
НХЛ08:53
Плей-офф НХЛ: Колорадо обыграл Миннесоту
НБА08:38
Плей-офф НБА: Кливленд впервые в лидеры в серии с Детройтом
НБА08:35
Плей-офф НБА: Детройт на своей площадке уступил Кливленду
Европа08:23
Лунин рискует пропустить конец сезона
Европа08:09
Барселона отметилась антидостижением в 36 туре Ла Лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK