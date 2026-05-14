Плей-офф НБА: Детройт на своей площадке уступил Кливленду
Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
В ночь на четвер, 14 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого был сыгран один матч второго раунда плей-офф.
Результаты матчей плей-офф НБА за 13 мая
Детройт – Кливленд – 113:117 ОТ (29:27, 31:25, 20:32, 23:19, 10:14)
Счет в серии — 2-3
Детройт: Каннингем (39 + 7 подборов + 9 передач + 6 потерь), Дженкинс (19), Харрис (13), Дюрен (9), Томпсон (6 + 7 подборов) — старт; Рид (10 + 8 подборов), Стюарт (8), Леверт (7), Сассер (2), Хертер (0).
Кливленд: Харден (30 + 8 подборов + 6 передач + 6 потерь), Митчелл (21), Э. Мобли (19 + 8 подборов + 8 передач), Аллен (16 + 10 подборов), Уэйд (0) — старт; Струс (20 + 8 подборов), Меррилл (6), Шредер (5), Тайсон (0).
