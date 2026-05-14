Барселона отметилась антидостижением в 36 туре Ла Лиги
В рамках 36-го тура чемпионата Испании Барселона в гостях проиграла Алавесу с минимальным счетом 0:1.
Подопечные Кике Флореса одолели чемпионов этого розыгрыша Ла Лиги, добавим, что это первое поражение Барселоны в чемпионате с февраля.
Напомним, что тогда "сине-гранатовые" уступили Жироне, и с тех пор у Барселоны было 11 побед подряд.
К тому же каталонская команда впервые с декабря 2024 года не забила в Ла Лиге, их серия из 55 матчей была второй по длине в истории чемпионата. Рекорд – 64 матча, который ранее также установила Барселона.
Fin a la segunda mejor racha de eficacia en la historia de Primera.— Pedro Martin (@pedritonumeros) May 13, 2026
Equipos que marcaron en más jornadas seguidas de Primera:
64 Barça entre febrero de 2012 y octubre de 2013
55 Barça entre diciembre de 2024 y mayo de 2026
54 Madrid entre marzo de 2016 y septiembre de 2017
