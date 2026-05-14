Барселона отметилась антидостижением в 36 туре Ла Лиги

Не забила в Примере впервые с декабря 2024 года.
Сегодня, 08:09       Автор: Валентина Чорноштан
Барселона - Алавес / Getty Images

В рамках 36-го тура чемпионата Испании Барселона в гостях проиграла Алавесу с минимальным счетом 0:1.

Подопечные Кике Флореса одолели чемпионов этого розыгрыша Ла Лиги, добавим, что это первое поражение Барселоны в чемпионате с февраля.

Напомним, что тогда "сине-гранатовые" уступили Жироне, и с тех пор у Барселоны было 11 побед подряд.

К тому же каталонская команда впервые с декабря 2024 года не забила в Ла Лиге, их серия из 55 матчей была второй по длине в истории чемпионата. Рекорд – 64 матча, который ранее также установила Барселона.

Ранее Барселона приняла решение по поводу будущего Левандовски.

