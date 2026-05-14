Оценка Забарного в матче против Ланса

Выиграл чемпионат и стал одним из лучших.
Сегодня, 07:21       Автор: Валентина Чорноштан
Илья Забарный / Getty Images

Накануне прошёл матч ПСЖ против Ланса, в котором принял участие Илья Забарный.

Украинский защитник вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. За игру центрбек успел спасти команду, вынеся мяч из пустых ворот.

Помимо этого, Илья выиграл одно воздушное единоборство, совершил шесть успешных обводок, сделал 106 касаний мяча и отдал 98% точных передач.

После финального свистка он получил от статистических порталов оценку 9,2 от Sofascore, а Whoscored оценил действия Забарного на 8,4.

К слову,  с Забарным ПСЖ стал чемпионом Франции.

