ПСЖ с Забарным стал чемпионом Франции
ПСЖ за тур до финиша чемпионата Франции оформил чемпионский титул.
В перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 парижская команда встречалась в гостях со своим главным преследователем Лансом и одержала победу со счетом 2:0 благодаря голам Хвичи Кварацхелии и Ибрагима Мбайе.
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле весь матч.
За тур до финиша чемпионата ПСЖ с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая Ланс на девять баллов.
LE PARIS SAINT-GERMAIN EST CHAMPION DE FRANCE ! 🏆— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 13, 2026
Отметим, что для ПСЖ этот чемпионский титул стал 14-м в истории клуба и пятым подряд.
