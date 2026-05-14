ПСЖ с Забарным стал чемпионом Франции

Парижане оформили пятый подряд национальный титул.
Сегодня, 00:15       Автор: Игорь Мищук
ПСЖ выиграл чемпионат Франции / Getty Images

ПСЖ за тур до финиша чемпионата Франции оформил чемпионский титул.

В перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 парижская команда встречалась в гостях со своим главным преследователем Лансом и одержала победу со счетом 2:0 благодаря голам Хвичи Кварацхелии и Ибрагима Мбайе.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле весь матч.

За тур до финиша чемпионата ПСЖ с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая Ланс на девять баллов.

Отметим, что для ПСЖ этот чемпионский титул стал 14-м в истории клуба и пятым подряд.

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
