iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ПСЖ установил исторический рекорд Франции после победы над Баварией

Мюнхенцы вновь остановилась в шаге от финала ЛЧ.
Сегодня, 07:30       Автор: Валентина Чорноштан
Бавария - ПСЖ / Getty Images
Бавария - ПСЖ / Getty Images

Накануне прошел ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором сыграли Бавария и ПСЖ. Победителем по сумме двух матчей стала команда Луиса Энрике.

Тем временем Бавария не выходит в финал ЛЧ с 2020 года. Тогда мюнхенцы выиграли турнир, однако после этого в их активе два вылета в полуфинале и четыре - в четвертьфинале.

ПСЖ, в свою очередь, стал первым французским клубом, трижды вышедшим в финал Лиги чемпионов. Ранее рекорд по этому показателю принадлежал Марселю и Реймсу, которые выходили в финал по два раза.

Добавим, что в финале парижская команда встретится с Арсеналом. Решающий матч пройдет 30 мая в Будапеште. К слову, ранее французский и английский клубы ни разу не встречались в финале ЛЧ.

Также в полуфинальном матче вингер ПСЖ установил новый рекорд Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Быстрый гол Дуэ стал победным в ответке с Баварией Быстрый гол Дуэ стал победным в ответке с Баварией
Барселона нашла замену Левандовски Барселона нашла замену Левандовски
Бавария рассматривает подписание брата звезды ПСЖ Бавария рассматривает подписание брата звезды ПСЖ
Бенфика теряет надежду сохранить Моуринью Бенфика теряет надежду сохранить Моуринью

Видео

Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча
Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ ведет в финале против Мерфи после третьей сессии
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Кристал Пэлас - Шахтер в ЛК
просмотров
УПЛ: Рух уступил дома Заре
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио сравнял счет в серии, а Нью-Йорк увеличил преимущество
просмотров

Последние новости

Европа09:51
Бенфика теряет надежду сохранить Моуринью
Формула 109:32
Уже в этом сезоне? Бен Сулайем намекнул на возвращения топ этапа
НХЛ08:56
Плей-офф НХЛ: Баффало обыграл Монреаль, Вегас уступил Анахайму
НБА08:43
Плей-офф НБА: Сан-Антонио сравнял счет в серии, а Нью-Йорк увеличил преимущество
НБА08:40
Плей-офф НБА: Сан-Антонио разгромил Миннесоту, Нью-Йорк обыграл Филадельфию
НБА08:18
Звезда Лейкерс рассказал о сроках восстановления
Европа07:51
Игроки Реала бойкотируют Арбелоа
Лига Чемпионов07:30
ПСЖ установил исторический рекорд Франции после победы над Баварией
Европа07:09
Футбол сегодня: ответный матч Кристал Пэлас - Шахтер в ЛК
Лига Чемпионов00:20
Лига чемпионов: Арсенал и ПСЖ сыграют в финале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK