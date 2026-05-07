ПСЖ установил исторический рекорд Франции после победы над Баварией

Накануне прошел ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором сыграли Бавария и ПСЖ. Победителем по сумме двух матчей стала команда Луиса Энрике.

Тем временем Бавария не выходит в финал ЛЧ с 2020 года. Тогда мюнхенцы выиграли турнир, однако после этого в их активе два вылета в полуфинале и четыре - в четвертьфинале.

ПСЖ, в свою очередь, стал первым французским клубом, трижды вышедшим в финал Лиги чемпионов. Ранее рекорд по этому показателю принадлежал Марселю и Реймсу, которые выходили в финал по два раза.

Добавим, что в финале парижская команда встретится с Арсеналом. Решающий матч пройдет 30 мая в Будапеште. К слову, ранее французский и английский клубы ни разу не встречались в финале ЛЧ.

Также в полуфинальном матче вингер ПСЖ установил новый рекорд Лиги чемпионов.

