Плей-офф НБА: Сан-Антонио разгромил Миннесоту, Нью-Йорк обыграл Филадельфию
В ночь на четверг, 7 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны два матча второго раунда плей-офф.
Результаты матчей плей-офф НБА за 6 мая
Нью-Йорк – Филадельфия – 108:102 (31:33, 30:29, 28:28, 19:12)
Счет в серии – 2-0
Нью-Йорк: Брансон (26 + 6 передач), Ануноби (24), Таунс (20 + 10 подборов + 7 передач), Бриджес (18), Харт (5 + 7 подборов + 6 передач) – стартовая пятерка; Кларксон (6), Макбрайд (4), Альварадо (3), Хукпорти (2), Сохан (0), Шамет (0).
Филадельфия: Макси (26 + 6 передач + 6 потерь), Убре (19), Джордж (19), Эджкомб (17), Драммонд (6 + 8 подборов) – стартовая пятерка; Граймс (7), Барлоу (6), Бона (2 + 7 подборов).
Сан-Антонио – Миннесота – 133:95 (24:17, 35:18, 39:28, 35:32)
Счет в серии – 1-1
Сан-Антонио: Касл (21 + 5 потерь), Вембаньяма (19 + 15 подборов), Фокс (16), Шемпени (12), Васселл (10) – стартовая пятерка; Барнс (12), Харпер (11 + 7 подборов), К. Джонсон (9 + 10 подборов), Уотерс (8), Олиник (5), Корнет (4), Бийомбо (2), Маклафлин (2), Брайан (2), Пламли (0).
Миннесота: Шеннон (12), Рэндл (12 + 5 потерь), Макдэниелс (12), Гобер (5 + 10 подборов), Конли (3) – стартовая пятерка; Эдвардс (12), Рид (11 + 7 подборов), Андерсон (8), Инглс (7), Беранже (7), Кларк (3), Филлипс (3), Досунму (0), Хайленд (0).
