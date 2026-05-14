Отец Дюбуа против трилогии сына с Усиком

Дюбуа-старший выбирает соперников для Даниэля.
Сегодня, 11:25       Автор: Валентина Чорноштан
Дэниел Дюбуа / Getty Images
После победы над Уордли Дюбуа завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в тяжёлом весе. Ранее Александр Усик заявлял, что собирается выйти на ринг с победителем пары Уордли - Дюбуа, однако отец Даниэля негативно высказался о третьей встрече сына с украинцем.

Не вижу смысла снова драться с Александром Усиком, хотя украинец владеет остальными тремя титулами в неделимом комплекте. Я бы сказал Даниэлю: дерись с другим британским тяжеловесом или с кем-то вроде Мозеса, возможно.

"Он не слишком хорошо справляется с левшами, так что я бы не советовал ему действительно идти против левши, пока он не проведёт ещё один бой с левшой", — приводят слова Дюбуа-старшего talkSPORT.

Добавим, что отец нового чемпиона мира по версии WBO не отрицал возможный реванш сына против Фабио Уордли.

К слову, официальное заявление, что на кону боя Усик - Верховен будет ещё один пояс.

