Интер оформил золотой дубль впервые за 8 лет

"Нерадзурри" выиграл Серию А и Кубок Италии в одном сезоне.
Сегодня, 10:18       Автор: Валентина Чорноштан
Интер / Getty Images
Интер обыграл Лацио в финале Кубка Италии и сделал золотой дубль.

"Нерадзурри" сумели победить со счётом 2:0, тем самым они стали первым итальянским клубом за 8 лет, оформившим золотой дубль.

До этого завоевать два кубка за один сезон не удавалось ни одному итальянскому клубу с сезона-2017/18. Ведь именно в этом сезоне Ювентус выиграл чемпионат и Кубок страны.

Однако добавим, что Интер выиграл и Кубок, и Серию А в один год впервые с сезона-2009/10.

Тем временем стала известна сумма компенсации за уход Моуринью из Бенфики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Италии Серия А Интер Милан

