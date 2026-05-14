"Судья не хотел, чтобы мы вышли дальше" Перес об удалении Камавинга в матче ЛЧ

Президент Реала высказался касательно удаления в матче с Баварией.
Сегодня, 10:39       Автор: Валентина Чорноштан
Флорентино Перес / Getty Images

Флорентино Перес поделился своими мыслями касательно четвертьфинала Лиги чемпионов против Баварии общий счёт - 4:6, в пользу мюнхенцев. 

Напомним, что в ответном матче против немецкой команды Эдуардо Камавинга сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка, из-за чего получил от арбитра вторую жёлтую.

"Судья не хотел, чтобы мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Думаю, он не разобрался, что у Камавинга уже была жёлтая карточка. У арбитра не было злого умысла. Но он допустил ошибку", — заявил Флорентино Перес.

Ранее президент мадридской команды заявлял, что не хочет иметь ничего общего с Барселоной после того, как каталонской команде и её руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей.

К слову, Барселона отметилась антидостижением в 36-м туре Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флорентино Перес Реал Мадрид Бавария Мюнхен

